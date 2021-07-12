Азербайджанцы Молдовы обратились в международные организации в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай

Конгресс азербайджанцев Молдовы обратился в Национальную комиссию этой страны в ЮНЕСКО, региональное представительство Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), международную организацию Greenpeace и Национальное географическое общество (National Geographic Society) в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в заявлении, направленном в международные организации за подписью председателя Конгресса Эльчина Байрамова, выражено серьезное беспокойство в связи с тем, что Армения и немецкие компании загрязняют токсичными отходами реку Охчучай, которая протекает через освобожденный Зангиланский район Азербайджана и впадает в реку Араз, играющую важную роль в орошении значительной части территории нашей страны. Было отмечено, что окружающей среде Азербайджана, уникальной флоре и фауне был нанесен серьезный ущерб, что ситуация представляет серьезную угрозу для здоровья людей, а масштабы экотерроризма могут распространиться по всему региону.

Азербайджанцы Молдовы призвали международные организации незамедлительно перейти к действиям и принять необходимые меры для нормализации экологической ситуации и восстановления уничтоженной экосистемы в районе реки Охчучай.