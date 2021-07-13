Подготовлен отчет о присвоении Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил отчет "Присвоение Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана".

Как сообщили Day.Az в ЦАМО, в отчете исследуются различные аспекты политики по присвоению Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана как на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, так и на территории Армении.

В первой части отчета, состоящей из двух частей, исследуется разграбление культурного и исторического наследия Карабаха, в том числе музеев и памятников культуры, а также незаконные археологические раскопки на территории.

Во второй части отчета проводится анализ "арменизации" памятников и фальсификации наследия, принадлежащего азербайджанцам. Часть отчета подготовлена на основании источников, предоставленных Министерством культуры Азербайджанской Республики.

В документе также была использована правовая оценка, изложенная в материале "Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов", подговленном профессором Бохумского университета Гансом-Йоахимом Хайнцем. Отчет можно прочитать и скачать по ссылке:

https://aircenter.az/uploads/files/Cultural%20Appropriation.pdf