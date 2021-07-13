В воинских частях Нахчыванской АР создана современная служебная инфраструктура

В Нахчыванской Автономной Республике регулярно принимаются меры по армейскому строительству, реализуются комплексные проекты по организации образцовой службы.

Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, успешное применение беспилотных летательных аппаратов "Байрактар-ТБ2" на совместных тактико-специальных учениях, проведенных несколько дней назад войсками Нахчыванского гарнизона и ВС Турции, ввод в эксплуатацию нового жилищно-бытового комплекса и новой служебной техники для воинских частей Отдельной общевойсковой армии являются вкладом в обеспечение безопасности этого края.