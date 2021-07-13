Иорданские СМИ рассказали о загрязнении реки Охчучай

По инициативе координатора Молодежной сети азербайджанской диаспоры по Иордании Самиа Хамис влиятельные иорданские газеты "Найруз" и "Аль-Анбат" опубликовали статьи, посвященные загрязнению реки Охчучай.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в статьях предоставлена подробная информация о том, что Армения и немецкие компании загрязняют токсичными отходами реку Охчучай, которая протекает через освобожденный Зангиланский район Азербайджана и впадает в реку Араз. Обращено внимание на продолжающийся до сих пор ужасный экологический террор. Отмечено, что азербайджанская сторона обратилась к международным организациям и Германии с призывом принять соответствующие меры для предотвращения этого экологического преступления.

Статьи можно прочитать, перейдя по нижеприведенным ссылкам:

https://alanbatnews.net/article/335272?fbclid=IwAR1_fOIHlDPYSVL9eD2tdCHPn8_tCDVppErCwamwF1eq6D0XQC0_YSO_NDs

https://nayrouz.com/article/215587#.YOvqZezrUB0.whatsapp