https://news.day.az/politics/1361320.html МИД Армении уже должен понять новую ситуацию в регионе - МИД АЗЕРБАЙДЖАНА
МИД Армении уже должен понять новую ситуацию в регионе - МИД АЗЕРБАЙДЖАНА
Министерство иностранных дел Армении должно уже понять новую ситуацию в регионе.
Как передает Trend, об этом сказала пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, комментируя информацию о подаче МИД Армении ноты дипломатическим представительствам зарубежных стран в Армении в связи с визитом аккредитованных в Азербайджане послов в Шушу 9 июля.
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