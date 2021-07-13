МИД Армении уже должен понять новую ситуацию в регионе

Министерство иностранных дел Армении должно уже понять новую ситуацию в регионе.

Как передает Trend, об этом сказала пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, комментируя информацию о подаче МИД Армении ноты дипломатическим представительствам зарубежных стран в Армении в связи с визитом аккредитованных в Азербайджане послов в Шушу 9 июля.

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