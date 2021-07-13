С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу

С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее во всех сферах.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С Шушинской декларацией наши братские связи становятся еще сильнее во всех сферах", - написал он.

Отметим, что 15 июня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.