https://news.day.az/politics/1361322.html С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу
С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу
С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее во всех сферах.
Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"С Шушинской декларацией наши братские связи становятся еще сильнее во всех сферах", - написал он.
Отметим, что 15 июня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре