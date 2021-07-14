Защита справедливости - один из принципов Движения неприсоединения

Защита справедливости является принципом, присущим Движению неприсоединения.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

По его словам, выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на промежуточной конференции министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения имеет важное значение со многих точек зрения.

В то же время, как считает депутат, это выступление было месседжем благодарности странам, которые поддержали Азербайджан.

"Президент Азербайджана справедливо отметил, что во время 44-дневной войны, помимо Организации исламского сотрудничества и других дружественных организаций, страны Движения неприсоединения также оказали Азербайджану моральную поддержку, делали заявления, выступали за закон и справедливость. Поэтому победу Азербайджана следует рассматривать и как торжество собственных ценностей Движения неприсоединения", - сказал Мусаев.

Депутат отметил, что Азербайджан всегда сохраняет приверженность принципам международного права и основным ценностям, приоритетам международных организаций.

"Во время Отечественной войны Азербайджан также выполнил резолюции ООН и собственными силами освободил свои исторические земли. Мы всегда ожидали от международных организаций защиты справедливости, права и не изменяли своим принципам. К счастью, эти критерии присущи и Движению неприсоединения, которое всегда стояло на стороне правды, справедливости и международного права. Такая безупречная и справедливая позиция, конечно, ценна во всех отношениях", - сказал Мусаев.