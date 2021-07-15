Азербайджан превратил Движение неприсоединения в организацию, которую услышал мир

В сентябре этого года вторая по величине после ООН в мире организация - Движение неприсоединения - будет отмечать свою 60-летие. Идея об объединении неприсоединившихся ни к каким блокам стран была озвучена еще в 1955 на Азиатско-африканской конференции в Индонезии (Бандунг). Официально же Движение было оформлено на саммите глав государств и правительств стран Азии и Африки в Белграде, проходившем 1-6 сентября 1961 года.

Первоначально в организации членствовали 25 государств, сегодня их 120, и ДН стала второй по количеству членов международной организацией после Организации Объединенных Наций. Кроме того, в Движении значатся 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей.

Деятельность Движения основана на так называемых Бандунгских принципах. Сформированы они были на конференции в Бандунге и подразумевают следующее: 1 - уважение основных прав человека, целей и принципов устава ООН; 2 - уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран; 3 - признание равенства всех рас и всех наций, больших и малых; 4 - воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела других стран; 5 - уважение прав каждой страны на индивидуальную или коллективную оборону; 6а - воздержание от использования соглашения о коллективной обороне в частных интересах какой-либо из великих держав; 6в - воздержание любой страны от оказания нажима на другие страны; 7 - воздержание от актов или угроз агрессии или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны; 8 - урегулирование всех международных споров мирными средствами; 9 - содействие взаимным интересам и сотрудничеству; 10 - уважение справедливости и международных обязательств.

Все эти принципы полностью соответствуют политике, проводимой Азербайджаном. Наша страна всегда руководствовалась в отношениях с другими государствами принципами невмешательства в их внутренние дела, признания их целостности и политического суверенитета, была сторонницей урегулирования споров мирным путем, была сторонницей сотрудничества на основе взаимных интересов и добросовестно следовала взятым на себя международным обязательствам.

В этом плане Движение неприсоединения отвечало интересам Азербайджана.

Несмотря на то, что в организации не присутствовали крупные державы, ДН в прошлом веке считалось достаточно важной организацией, за симпатию которой боролись США и СССР, и каждая из держав предпринимала попытки склонить Движение на свою сторону. В начале нового века интерес к Движению был потерян, но в последние годы значимость организации снова начала расти.

Азербайджан стал полноправным членом ДН в мае 2011 года и за прошедшее время значительно укрепил свои позиции в организации. Наша страна сделала выбор в пользу Движения неприсоединения. Азербайджан выбрал мир, равенство и справедливость. А в 2016 году единогласным решением был избран председателем Движения неприсоединения в 2019-2022 годах.

Пусть это не покажется слишком самонадеянным, но с началом председательства Азербайджана Движение неприсоединения словно получило второе дыхание - вернулось в активную международную политику, стало выступать с инициативами общечеловеческого значения, сплотилось. Организация существует уже 60 лет, а председателем была избрана страна, ставшая ее членом совсем недавно. Это говорит о многом, в первую очередь, об авторитете, который приобрел Азербайджан, и чрезвычайно продуктивной внешнеполитической линии Президента Ильхама Алиева. По сути, Азербайджан - одна из немногих стран, не входящих ни в какие блоки, которая способна самостоятельно отстаивать собственные интересы и решать самые непростые задачи. Он уже неоднократно это доказывал на практике. Своей инициативностью и авторитетом на международной арене Азербайджан сделал голос Движения слышнее.

Так уж вышло, что на годы азербайджанского председательства пришлась пандемия COVID-19, которая заставила отложить многие планы. Однако, как отметил, выступая накануне на промежуточной конференции глав МИД стран Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев, мы смогли оперативно и адекватно среагировать на новую ситуацию. Мы сконцентрировали свои усилия на формировании эффективного и совместного ответа Движения на международном уровне против невиданных трудностей, вызванных пандемией. В этом плане Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии. Была создана база данных, охватывающая основные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов Движения. Всемирная организация здравоохранения, по словам Президента Азербайджана, использует сегодня эту базу данных в борьбе с пандемией как источник для определения нужд стран-членов Движения неприсоединения.

Азербайджан от имени Движения выступил с инициативой проведения Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. В целом, эта инициатива была поддержана более чем 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года сессия состоялась. От имени ДН Азербайджан предложил в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и в марте текущего года эта резолюция была единогласно принята. Наша страна взяла на себя роль защитника интересов малоразвитых и малоимущих стран в борьбе с пандемией, постоянно напоминая об их проблемах на международной арене. Со своей стороны Баку оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, включая и страны Движения неприсоединения. Кроме того, Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения.

"В выступлении на Бакинском саммите (4 мая 2020 года - ред.) я подчеркнул, что развитие диалога Движения неприсоединения с другими институтами и расширение географии сотрудничества будут находиться в числе приоритетов председательства Азербайджана. С удовлетворением хочу отметить, что в период председательства Азербайджан добился налаживания мостов с другими международными институтами. Впервые в истории руководители Европейского Союза приняли участие в вышеуказанном онлайн-Саммите Движения неприсоединения. Затем государства-члены Европейского Союза поддержали инициативу Движения неприсоединения по проведению Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Движение неприсоединения и Европейский Союз сотрудничают по ряду вопросов в рамках Совета ООН по правам человека.

Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах. Азербайджан продолжит совместные усилия по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения, усилению его позиции и авторитета на международной арене", - подчеркнул Президент Азербайджана, выступая на конференции глав МИД ДН 13 июля.

На этом мероприятии азербайджанский лидер выступил с еще одной глобальной инициативой. По его мнению, учитывая сложность проблем, вызванных пандемией, было бы целесообразным, чтобы Движение неприсоединения выступило с инициативой создания Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Данная панель может подготовить рекомендации, связанные с глобальными мерами по лучшему преодолению миром пандемии. Важность этой инициативы трудно переоценить, особенно с точки зрения ее значимости для развивающихся и бедных государств, экономики которых подвержены многим рискам. Каждый день пандемии для них означает усугубление проблем, из которых в одиночку этим странам выходить будет нереально. В принципе, не только слаборазвитым, но и богатым государствам приходится непросто. Уже сегодня, судя по происходящему в мировой экономике, ясно, что ни у кого не получится выйти из кризиса поодиночке и без координации международных усилий.

Азербайджан всегда выступал и выступает за сплоченность, взаимопомощь и справедливые подходы, поэтому не удивительно, что инициатива о глобальном постпандемическом восстановлении исходит именно от его лидера.

Так что Азербайджан нужен Движению неприсоединения. А нужно ли Движение Азербайджану? Таким вопросом многие задавались, когда страна вступала в организацию, когда была избрана председателем, когда выступала с инициативами. Четкий и конкретный ответ на него пришел в период 44-дневной Отечественной войны, в самый сложный и судьбоносный для Азербайджана момент его современной истории. Все, наверняка, помнят, что в первые дни войны в Совете безопасности ООН была предпринята попытка принять противоречащую интересам Азербайджана резолюцию, содержащую проармянские формулировки. Некоторые члены СБ попытались "забыть" о существовании четырех резолюций ООН по карабахскому конфликту, принятых тридцать лет назад и навязать Организации Объединенных наций иной подход. Но это им не удалось.

В первые послевоенные недели, выступая перед разрушенной Агдамской мечетью, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня азербайджанский народ еще раз увидел, какое большое значение имело членство страны в Движении неприсоединения, "потому что в период второй Карабахской войны были предприняты попытки принятия в ООН, Советом Безопасности ООН новой резолюции". "Если бы эта резолюция была принята, она, конечно, не смогла бы остановить нас, но могла бы создать ненужную картину. Именно страны-члены Движения неприсоединения не позволили принять эту резолюцию, поддержали нас. И я выразил им признательность, сказал, что они мужественно стояли за нами. Хотя крупные государства оказывали на них давление. Многие члены Движения неприсоединения знают Азербайджан как независимую, сильную страну, которая также готова защитить их", - отметил глава государства.

На встрече глав МИД ДН 13 июля Президент Азербайджана еще раз подчеркнул, что "решительная позиция стран Движения неприсоединения продемонстрировала их приверженность Бандунгским принципам и ценностям Движения. Мы воспринимаем эту их позицию как жест исторической дружбы в наших двусторонних отношениях".

В целом, по словам главы государства, 2020 год был знаменательным для Азербайджана, потому что успешно решена одна из важных тем повестки дня Движения. Был положен конец 30-летней оккупации 20 процентов азербайджанских территорий. Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость.

Надо сказать, что страны Движения неприсоединения поддерживали Азербайджан. Так, в июле 2020 года ДН приняло коммюнике в связи с провокацией, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе. Кроме того, в октябре 2020 года в рамках онлайн-заседания на уровне министров было принято специальное заявление солидарности с Азербайджаном. Партнеры по Движению стояли на позиции поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. "Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Думается, исходя из вышесказанного, вопрос нужности Движения неприсоединения для Азербайджана может быть закрыт. Членство в ДН - это еще один дипломатический успех Баку, серьезный вклад в дальнейшее укрепление позиций страны на мировой арене. Потому что 120 из 193 членов ООН однозначно проголосуют за интересы Азербайджана. Азербайджан же, в свою очередь, продолжает усилия, направленные на повышение международного авторитета Движения неприсоединения, усиление солидарности в рамках организации, защиты справедливости и международного права.

К своему 60-летию Движение благодаря председательству Азербайджана идет обновленным и активным, превращаясь в серьезного международного игрока, к мнению которого прислушиваются.

Лейла Таривердиева