Ильгар Мирзоев заботливо относился как к своей семье, так и к своим солдатам

Ильгар Мирзоев был прекрасным отцом, профессиональным офицером, заботливо относился как к своей семье, так и к своим солдатам.

Об этом сказал в среду Trend Эльвин Мирзоев - сын Национального героя Азербайджана полковника Ильгара Мирзоева, ставшего шехидом в боях на товузском направлении, передает Day.Az.

По его словам, Ильгар Мирзоев всегда выслушивал своих солдат, интересовался их заботами.

"Он проявил большое мужество в апрельских боях. Правда, он никогда не говорил об этом. Но я много слышал о его героизме от солдат, офицеров, боевых товарищей. Они с сожалением говорят, что потеряли профессионального офицера и прекрасного человека. Его все любили и хорошо о нем отзывались. Дома он был любящим отцом. На службе всегда читал литературу по своей специальности, никогда не сидел без дела. После апрельских боев начал учить немецкий язык. По специальности он был артиллеристом, и во время боев мы вновь увидели, как важен этот род войск", - сказал Эльвин Мирзазаде.

Отметим, что полковник Ильгар Мирзоев стал шехидом во время боев на товузском направлении. Похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.