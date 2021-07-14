https://news.day.az/politics/1361619.html Азербайджан и Турция увеличат количество проводимых совместно военных учений
Азербайджан и Турция увеличат количество проводимых совместно военных учений
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Турции Джахитом Багчы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Минобороны.
Отметив, что по поручению Верховного главнокомандующего продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, министр обороны подчеркнул, что предусмотрено увеличение числа совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения обеих стран.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре