Азербайджан и Турция увеличат количество проводимых совместно военных учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Турции Джахитом Багчы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Минобороны.

Отметив, что по поручению Верховного главнокомандующего продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, министр обороны подчеркнул, что предусмотрено увеличение числа совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения обеих стран.