Представители Американо-азербайджанского общества побывали в Государственном комитете по работе с диаспорой

Представители Американо-азербайджанского общества в рамках визита в Баку встретились с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Как передает Day.Az, на встрече обсуждались дальнейшая деятельность Американо-азербайджанского общества и перспективы сотрудничества.

Напомним, что Американо-азербайджанское общество, созданное в 1957 году, осуществляет деятельность, направленную на развитие экономических, культурных и научных связей между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой.

В настоящее время общество возглавляет внучка Наги Шейхзаманлы, руководившего первым органом безопасности Азербайджанской Демократической Республики, Томрис Азери.