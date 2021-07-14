Расширены полномочия Азербайджанского инвестиционного холдинга
При формировании Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) руководящих комитетов и рабочих групп в соответствии с соглашениями долевого распределения добычи, в которых SOCAR выступает как сторона, будет обеспечено участие в этих структурах представителей Азербайджанского инвестиционного холдинга, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.
В связи с этим Кабмин Азербайджана внес соответствующее изменение в решение "О некоторых вопросах по формированию SOCAR руководящих комитетов по соглашениям долевого распределения добычи, в которых SOCAR выступает как сторона".
При формировании руководящих комитетов и рабочих групп будет обеспечено участие представителей нижеследующих госорганов (структур):
- Государственная нефтяная компания Азербайджана;
- Министерство экономики Азербайджана;
- Министерство финансов Азербайджана;
- Министерство энергетики Азербайджана;
- Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана;
- Государственный нефтяной фонд Азербайджана;
- Азербайджанский инвестиционный холдинг.
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