Попытка военного переворота была направлена против народа Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он отметил, что народ Турции противостоял военному перевороту.

"Целью переворота была попытка ослабить сильную Турцию", - сказал посол.

Отметим, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.