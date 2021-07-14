https://news.day.az/politics/1361647.html Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – посол Турции
Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – посол Турции
Попытка военного переворота была направлена против народа Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Он отметил, что народ Турции противостоял военному перевороту.
"Целью переворота была попытка ослабить сильную Турцию", - сказал посол.
Отметим, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
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