Визит мэра Тбилиси в Баку способствует еще большему углубления грузино-азербайджанских отношений

Визит мэра Тбилиси Кахи Каладзе в Баку способствует еще большему углубления грузино-азербайджанских отношений.

Об этом сказал Trend политолог, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев, передает Day.Az.

"Грузию и Азербайджан отличают не только дружественные отношения, но и взаимовыгодное стратегическое партнерство. Важно также отметить встречи на высшем уровне премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, недавно посетившего Азербайджан. Подобные встречи очень радуют и грузинский, и азербайджанский народы", - сказал Бабаев.

По словам эксперта, обе страны обладают большим потенциалом для всестороннего сотрудничества и расширяют перспективы взаимодействия в политической сфере.

"Данный потенциал включает и энергетические, и транспортно-инфраструктурные проекты, в том числе железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Оба государства нуждаются во взаимной поддержке", - сказал Бабаев.

Он отметил, что Каха Каладзе - опытный политик и большой друг азербайджанского народа.

После того как он стал мэром Тбилиси, грузинская столица достигла значительного развития и процветания, сказал эксперт.

По его словам, радует тот факт, что Тбилиси и Баку стали городами-побратимами.

"Баку стал 21 по счету городом-побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном", - сказал Бабаев.

По словам эксперта, Грузию и Азербайджан связывают давние дружеские и добрососедские отношения.

"Сегодня отношения между двумя странами развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений", - отметил он.