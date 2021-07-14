После прихода к власти Гейдара Алиева была заложена основа национального развития

После прихода к власти Гейдара Алиева 14 июля 1969 года в Азербайджане, неофициально носившем тогда статус "отдаленной провинциальной республики" СССР, исключенном из политических и культурных процессов внутри Союза, была заложена основа национального развития. Благодаря острому уму, компетентности и принципиальности Гейдара Алиева Азербайджан стал одним из экономических, политических и культурных центров СССР.

Об этом в среду сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, люди, пережившие катаклизмы того времени и знающие насколько деспотической и жестокой была политико-идеологическая система СССР, прекрасно понимают, как сложно было проводить в 70-е годы политику, служащую возвращению азербайджанского народа к его историческим корням: "Им хорошо известно, насколько хорошо продуманной стратегией обладала политика национального развития Гейдара Алиева под эгидой мультикультурализма народов СССР и культуры в целом.

После прихода к власти Гейдара Алиева был выдвинут новый подход к азербайджанской литературе в целом. Были глубоко изучены произведения азербайджанцев, проживающих в разных странах мира и на своей исторической родине, предприняты важные шаги по восстановлению литературных уз".

Эльчин Мирзабейли считает, что для понимания сути национальной политики, проводимой великим лидером на протяжении 13 лет, достаточно посмотреть лишь некоторые из фильмов, снятых в Азербайджане в период руководства Гейдара Алиева, и вспомнить содержащиеся в этих картинах послания об истории, культуре и национальном мировоззрении нашего народа.

"Это - фильмы "Семеро сыновей моих" (Yeddi oğul istərəm), "Аккорды долгой жизни" (Üzeyir ömrü), "Звук свирели" (Tütək səsi), "Хлеб поровну" (Şərikli çörək), "Не бойся, я с тобой" (Qorxma, mən səninləyəm), "Мститель из Гянджабасара" (Qatır Məmməd), "Я помню тебя, учитель" (Bizim Cəbiş müəllim), "Допрос" (İstintaq), "День прошёл"(Gün keçdi), "Дервиш взрывает Париж"(Dərviş Parisi partladır), "В этом южном городе" (Bir cənub şəhərində), "Кура неукротимая"(Dəli Kür), "Бабек" (Babək), "Свет погасших костров"(Dədə Qorqud), "Последний перевал"(Axırıncı aşırım).

Например, на первый взгляд фильм "Мститель из Гянджабасара" служит советской идеологии. Однако повествование в фильме об Азербайджанской Демократической Республике, и тот факт, что офицер, представляющий армию республики, несмотря на все отвлекающие негативные моменты, вызывает у людей положительные эмоции, считаю, был важным нюансом для того времени. В снятых на военную тему фильмах "Звук свирели", "Хлеб поровну", "Я помню тебя, учитель" помимо отражения национального духа, мужества и гуманизма нашего народа, была подчеркнута исключительная роль нашей страны в победе над фашизмом.

Формирование мировоззрения участников протестов из-за попыток отделения Карабаха от Азербайджана незадолго до распада СССР, а затем и национального движения, произошло под влиянием литературных образцов и фильмов, созданных в то время. Хотя некоторые не хотят этого осознавать, но тот факт, что с первых дней прихода к власти Гейдар Алиев готовил азербайджанский народ к независимости, является неоспоримой реальностью.

Если добавить к этому последовательные шаги, предпринимаемые в направлении развития азербайджанского языка, изучения нашей истории, подготовки национальных кадров во всех областях, в том числе в военной сфере, то можно заметить проявление выдающегося гения Гейдара Алиева сквозь года", - подчеркнул Эльчин Мирзабейли.