Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения еще один год.

Об этом в среду передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что после того, как Азербайджан, трехлетнее председательство которого в Движении неприсоединения заканчивается в 2022 году, заявил, что Уганда, которая должна стать следующим председателем Движения, может принять председательство годом позже, страны-члены Движения приняли решение продлить председательство Азербайджана еще на один год.