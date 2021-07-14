Состоялась промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения

Под председательством Азербайджана 13-14 июля 2021 года в видеоформате прошла промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий в борьбе с глобальными вызовами".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, основная цель проведения конференции заключалась в обсуждении прогресса, достигнутого членами Движения в борьбе с глобальными вызовами за период после Бакинского саммита, и дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в этом направлении. В конференции, в которой приняли участие министры иностранных дел 33 стран, приняли участие высокопоставленные представители членов и стран-наблюдателей Движения неприсоединения.

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