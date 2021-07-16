https://news.day.az/politics/1362309.html Победа в 44-дневной войне за освобождение Карабаха привлекла внимание всего мира - Эрдоган
Победа в 44-дневной войне за освобождение Карабаха привлекла внимание всего мира - Эрдоган
Поддержка, оказанная азербайджанским братьям в борьбе за освобождение Карабаха, и победа в 44-дневной войне привлекли внимание всего мира.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны, сообщает Day.Az.
По его словам, поддержка, оказанная братскому Азербайджану в освобождении Карабаха во время 44-дневной Отечественной войны еще раз продемонстрировала миру мощь Вооруженных сил Турции.
"Турция не претендует ни на чьи земли", - подчеркнул Эрдоган.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре