У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов на презентации совместного проекта агентств Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.

По его словам, создание медиаплатформы Eastweststream.com знаменует собой новый этап.

Это этап выхода азербайджанских медиа на глобальный уровень, отметил глава ЗАО.

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