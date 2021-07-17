https://news.day.az/politics/1362528.html У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы – председатель AzTV
У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы – председатель AzTV
У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов на презентации совместного проекта агентств Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.
По его словам, создание медиаплатформы Eastweststream.com знаменует собой новый этап.
Это этап выхода азербайджанских медиа на глобальный уровень, отметил глава ЗАО.
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