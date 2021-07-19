Азербайджан в очередной раз доказал гуманность своей политики

После вступления в Движение неприсоединения Азербайджан принимал активное участие в деятельности организации. Наша страна поддерживает деятельность структуры, регулярно вносит конструктивные предложения по решению проблем. В результате Азербайджан удостоился быть избранным в качестве председателя организации на период 2019-2022 годов.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Айдын Гусейнов.

"В качестве председателя Азербайджан выдвинул пакет предложений для решения стоящих перед членами ДН проблем и оказания содействия в период пандемии коронавируса. Президент Ильхам Алиев неоднократно сообщал о несправедливости в распределении вакцин и поднимал этот вопрос на повестку дня, за которым наблюдала вся мировая общественность. Кроме того, Азербайджан предоставил безвозмездно более 30 странам-членам ДН медицинскую помощь (оборудование, вакцины и др.). На днях Азербайджан предоставил Узбекистану и Кыргызстану большие объемы вакцин от коронавируса. Вышеперечисленное еще раз доказывает гуманность политики Азербайджана", - отметил он.

По его словам, благодаря лидерским качествам Президента Ильхама Алиева Азербайджан будет председательствовать в ДН еще один год.

"В результате деятельности главы государства была достигнута атмосфера более тесных отношений между членами ДН. Неслучайно в организации захотели видеть Азербайджан в качестве председателя еще на один год. Ведь Азербайджан доказал на деле, что является успешным председателем организации, объединяющей более 120 стран мира. Считаю, что в следующем году под председательством Азербайджана будет проделана большая работа для решения жизненно важных вопросов, стоящих перед организацией", - заключил Айдын Гусейнов.

Абдул Керимханов