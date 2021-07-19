Герман Захарьяев награжден медалью Азербайджана «За заслуги в диаспорной деятельности»

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики наградил вице-президента Российского еврейского конгресса, президента Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева медалью "За заслуги в диаспорной деятельности", которая была учреждена Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на днях в Госкомитете по работе с диаспорой состоялась встреча главы СТМЭГИ Германа Захарьяева и председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. На встрече Ф. Мурадов вручил Г. Захарьяеву медаль "За заслуги в диаспорной деятельности".



Отметим, что несколько дней назад Герману Рашбиловичу исполнилось 50 лет. Глава СТМЭГИ внес значительный вклад в развитие азербайджанской диаспоры в России, а также реализовал много проектов для сохранения исторического и культурного многообразия наследия горских евреев в Азербайджане.