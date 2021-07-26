ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

Визит президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Азербайджан, точнее, его итоги, подчеркнули растущие отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном на разных фронтах.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Американский эксперт напомнила, что, находясь в Баку, президент Евросовета заявил, что отношения между Азербайджаном и ЕС строятся на партнерстве, основанном на взаимных интересах, а не на финансовой помощи со стороны Евросоюза, как с некоторыми другими странами.

"Господин Мишель так и подчеркнул - это партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, на инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве. Две ключевые темы сегодня в совместных проектах Азербайджана и ЕС - изменения климата и цифровая революция. Эти темы признаны приоритетными Европейским Союзом с точки зрения экономического развития. В Баку Шарль Мишель имел возможность узнать об ожиданиях Баку от предстоящего в декабре Саммита Восточного партнерства и представить свои соображения. Все стороны сейчас готовятся к этому форуму", - сказала Цукерман.

Судя по тому, что было сказано на совместной пресс-конференции Шарля Мишеля и Президента Ильхама Алиева, отметила наша собеседница, в приоритете в двусторонних отношениях остаются темы энергобезопасности Европы, развития транспортных коммуникаций. Конечно же, в Баку обсуждались и отношения между Азербайджаном и Арменией в новых реалиях, сложившихся после 44-дневной войны. Основным на данный момент остаются проблемы карт минных полей. "Думаю, в Баку эти вопросы между Мишелем и высшим руководством страны были обсуждены. Европа, в принципе, имеет возможности для оказания содействия в их разрешении", - заметила эксперт.

В целом, по мнению Ирины Цукерман, впечатление создалось следующее: Брюссель явно заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Баку, потому что в этом сотрудничестве Евросоюз имеет прямую экономическую выгоду, а Азербайджан не выступает в качестве просителя. Из этого следует, что для Баку открываются обширные возможности для развития отношений как с пространством ЕС в целом, так и двустороннего взаимодействия с отдельными членами Евросоюза на государственном уровне.

"А это означает также улучшение отношений и на частном уровне, разнообразие деловых сделок, развитие новых экономических секторов, помимо энергетики. Как упомянул Шарль Мишель в своих комментариях, Азербайджан активно развивает инновационные и высокотехнологичные сектора, и, возможно, в ближайшем будущем речь пойдет уже о привлечении специалистов в различных передовых областях, как, например, в сфере искусственного интеллекта и виртуальной реальности", - считает Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева