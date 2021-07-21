Значимость Азербайджана возрастает с каждым днем, и в Европе это понимают

Геополитическая и геостратегическая значимость Азербайджана возрастает с каждым днем. И как члены Евразийского союза не хотят портить отношений с Азербайджаном, так и члены Евросоюза займут в конечном итоге ту же позицию. Потому что Азербайджан нужен Европе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Разница в повестке взаимоотношений Европейского Союза с Азербайджаном и Арменией была всегда. С Арменией это односторонняя помощь, предоставление кредитов и небольшие инвестиции. С Азербайджаном же это традиционно - энергетическая безопасность, развитие транспортных коммуникаций и энергокоридоров, вопросы общей безопасности и институциональное развитие. Причем, отношения с Азербайджаном всегда строились на равноправной основе. Чего стоит только тот факт, что договор о стратегическим партнерстве между ЕС и АР подготовлен азербайджанской стороной. То есть это не та калька, которую Европа предлагает всем странам в рамках Европейского соседства. Возможно, по этой причине договор уже несколько лет обсуждается и никак не подписывается.

Когда мы говорим о темах энергетической безопасности, транспорта, в первую очередь, на мой взгляд, следует говорить о Южном газовом коридоре. 2020 год вошел в историю как год победы Азербайджана в Отечественной войне. А вторым по значимости событием является запуск Южного газового коридора в полном объеме, то есть запуск последнего его сегмента - ТАР. Это настолько масштабный проект, оценивающийся в 38 млрд. долларов и охватывающий территории нескольких стран, что его значимость и важность в дальнейшем будет только расти. И, конечно же, этот проект увеличил геостратегическую и геоэкономическую значимость Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Баку не случайно подчеркнул, что азербайджанский газ не только транспортируется по новому маршруту, но и добывается из нового источника, что действительно превращает проект в проект энергетической безопасности.

Это единственный новый источник газа. Это формулировка Президента Ильхама Алиева. И она очень емкая. Дело в том, что десять лет назад Евросоюз в процессе диверсификации энергопоставок выбрал несколько направлений. Но в течение этих десяти лет единственным новым источником газа стал "Шахдениз". Имеющаяся инфраструктура позволяет нарастить в дальнейшем поставки газа за счет подключения источников с восточного побережья Каспия и даже из Ирана. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться в том, что это единственный энергокоридор, который связывает Азию с Европой напрямую, минуя Иран и Россию. Это очень важный проект, я думаю, в ближайшее время Евросоюз будет придавать все большую значимость логистическому потенциалу Азербайджана. И Президент Ильхам Алиев в ходе визита еврочиновника привлек к этому моменту особое внимание.

В Баку Шарль Мишель не высказался относительно некоторых моментов, о которых говорил в Армении. Здесь, конечно, имеет место традиционное двуличие европейской политики. В свое время, напомню, в ассоциативном соглашении с Армении упоминался принцип права наций на самоопределение, а с Азербайджаном - территориальная целостность. В принципе, это не играло и не играет никакой роли. Евросоюз никогда не играл никакой институциональной роли в процессе урегулирования. Но создавшаяся после 44-дневной войны новая реальность открыла возможности для обсуждения новых тем. На этом акцентировал внимание Шарль Мишель, говоря о возможности участия ЕС в решении вопросов, связанных с делимитацией границ между Азербайджаном и Арменией. Если отмести шелуху, то принципиально Евросоюз устами Мишеля высказался за долгосрочный мир и стабильность.

Мы видим решение проблемы в подписании мирного договора, за которым последует решение гуманитарных, инфраструктурных вопросов, открытие коммуникаций и так далее. Позиция Азербайджана была доведена до Евросоюза в ходе визита Шарля Мишеля. Не могу быть уверен, что нам удалось полностью погасить армянские инициативы, но то, что в Баку Мишель не упоминал о пресловутом "статусе Карабаха", говорит о том, что европейцы, как минимум со всей серьезностью относятся к мнению Азербайджана. И это очень важно.

Геополитическая реальность в регионе сформировалась, и Азербайджан по очереди в отношениях со всеми геополитическими центрами сил будет продвигать эти новые реалии, внедрять их в сознание игроков с целью изменения их подхода к региону. К сожалению, у этих игроков, у ЕС в частности на протяжении тридцати лет независимого существования стран Южного Кавказа сформировалась армяноцентричная политика. Но Азербайджан терпеливо меняет это отношение ЕС к региону. Потому что мы можем эффективно сотрудничать, самостоятельно реализовывать крупные проекты, отвечающие интересам Евросоюза. В Европе понимают, что дальнейшая защита интересов Армении может стоить им дороже, чем кто-то предполагает. Потому что геополитическая и геостратегическая значимость Азербайджана возрастает с каждым днем. И как члены Евразийского союза не хотят портить отношений с Азербайджаном, так и члены Евросоюза, думаю, займут в конечном итоге ту же позицию. И товарооборот, и темы, обсуждаемые Европой с Азербайджаном, намного шире и важнее, чем то, о чем ЕС может говорить с Арменией.

Лейла Таривердиева