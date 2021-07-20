https://news.day.az/politics/1363267.html Генпрокуроры Азербайджана и России провели телефонный разговор
Генпрокуроры Азербайджана и России провели телефонный разговор
Между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и его российским коллегой Игорем Красновым 20 июля состоялся телефонный разговор.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на азербайджанскую Генпрокуратуру, Игорь Краснов поздравил Кямрана Алиева и всех сотрудников органов прокуратуры Азербайджана с праздником Гурбан.
Генпрокурор Азербайджана выразил признательность за поздравления.
Было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Россией под руководством глав государств во всех сферах, включая правоохранительную, также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.
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