Генпрокуроры Азербайджана и России провели телефонный разговор

Между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и его российским коллегой Игорем Красновым 20 июля состоялся телефонный разговор.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на азербайджанскую Генпрокуратуру, Игорь Краснов поздравил Кямрана Алиева и всех сотрудников органов прокуратуры Азербайджана с праздником Гурбан.

Генпрокурор Азербайджана выразил признательность за поздравления.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Россией под руководством глав государств во всех сферах, включая правоохранительную, также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.