В Шуше торжественно отметили Гурбан байрамы

По случаю праздника Гурбан в Шуше прошло торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, вначале участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов первой Карабахской и Отечественной войн. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии представители командного состава передали военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами и министра обороны по случаю Гурбан байрамы. Было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе нашего государства продолжаются меры по дальнейшему улучшению социальных и бытовых условий военнослужащих.

Затем был совершен обряд жертвоприношения, для военнослужащих были организованы праздничные столы.

Церемония завершилась торжественным шествием военнослужащих по городу Шуша.