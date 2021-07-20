В Шуше торжественно отметили Гурбан байрамы - ФОТО - ВИДЕО
По случаю праздника Гурбан в Шуше прошло торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, вначале участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов первой Карабахской и Отечественной войн. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Выступившие на мероприятии представители командного состава передали военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами и министра обороны по случаю Гурбан байрамы. Было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе нашего государства продолжаются меры по дальнейшему улучшению социальных и бытовых условий военнослужащих.
Затем был совершен обряд жертвоприношения, для военнослужащих были организованы праздничные столы.
Церемония завершилась торжественным шествием военнослужащих по городу Шуша.
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