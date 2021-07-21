Никогда не мог представить, что город будет уничтожен с такой ненавистью!

За моей спиной видны остатки когда-то большой и красивой Агдамской гостиницы. Там я провел много времени. И именно здесь останавливался после Ходжалы в 1992 году. Это была современная гостиница и могла принять много гостей и путешественников. Увы, она стала мишенью армянских военных. Крупный промышленный город был уничтожен полностью! Оккупант уничтожил все культурно-историческое наследие азербайджанцев. В том числе кладбища! Саму мечеть оставили только как ориентир для стрельбы!

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook рассказал известный литовский эксперт, военный журналист, участник первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

По его словам, в результате армянской оккупации Агдамская мечеть сегодня находится в плачевном состоянии.

"Внутри армяне держали скот. Везде армянские надписи и кресты. Имена нацарапаны на стенах святого места мусульман! Через крышу мечети попадает вода. Главный альтар разбит очередями автомата. Как и все стены. Недавно была получена карта с указанием мест 100 тысяч мин. Их может быть еще больше.

Гостиница моя грусть, как и весь город. Ведутся работы и большая часть города будет очищена от развал. Города практически уже нет...Последний раз помолился за всех погибших и тех, кто здесь когда-та жил, работал, любил, учился, посещал садик и был счастливым! Этого уже не вернуть! Все уничтожила армянская оккупация! Все полностью!

До свидания, дорогой мой любимый город! Ты будешь жить в моих снах и воспоминаниях! В моем сердце! Что я чувствую сегодня здесь, не передать словами! Мой обьектив кажется плачет! Слова застряли в горле и стали излишни...

Когда-то ушел из Агдама в далеком июле 1993 года. Практически до 23 июля, начала страшной оккупации тогда оставалось всего несколько дней...Посетив могилу Аллахверди Багирова, я не говорил тогда прощай Агдам! Город хоть был тогда поврежден тысячами снарядов, но все равно не выглядел так, как после этой оккупаций. Всегда верил, что еще вернусь сюда...Но никогда не мог бы представить, что Агдам будет уничтожен армянами с такой ненавистью! Не думал, что люди перестанут быть людьми!", - рассказал Лапайтис.