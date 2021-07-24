Баку и Москва обсуждают новое соглашение, предусматривающее открытие Зангезурского коридора

Перспектива встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина сводится к дальнейшему развитию процессов и формированию механизмов, которые заложены в трехсторонних соглашениях между Москвой, Баку и Ереваном в ноябре 2020 года и январе 2021 года.

Об этом Day.Az сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Ввиду того, что возникают сложности по реализации данных соглашений, скорее всего рассматривается вариант третьего соглашения, которое непосредственно должно касаться Зангезурского коридора, а также западных районов Азербайджана, находящихся в настоящее время под контролем официального Еревана. Возможно, что речь идет о придании этим районам особого статуса в составе Азербайджанской Республики и формировании дорожной карты по постепенному их переходу под полную юрисдикцию официального Баку", - сообщил он.

Комментируя вопрос, почему армяне начали критиковать заявление Путина о компромиссных решениях, доцент заявил, что они считают, что не было никакого компромисса со стороны официального Баку. Но это не так, добавил он.

"Руководство Азербайджана пошло на остановку боевых действий в ноябре 2020 года, согласилось на ввод миротворцев, согласилось на создание Лачинского коридора. А главное - согласилось на то, чтобы не атаковывать армянские воинские подразделения, оставшихся на части азербайджанских западных районов. Как собственно и саму территорию. Ведь в ноябре произошел вывод подразделений Вооруженных сил Азербайджана, которые уже приступили к освобождению Ханкенди. Так что компромиссов со стороны официального Баку сделано немало, и все они касаются интересов армянского сообщества, которое проживает в западных районах Азербайджанской Республики, но находящееся под контролем официального Еревана.

То есть, официальный Баку много сделал компромиссов в отношении Армении и армянского сообщества, рассчитывая, что и противоположная сторона не только оценит шаги руководства Азербайджана, но и пойдет также навстречу в целях укрепления мира и безопасности в данном регионе", - подчеркнул наш собеседник.

Военный эксперт отметил, что критика слов Президента Владимира Путина с армянской стороны не отвечает принципам и правилам политического процесса, которые заложены в известных трехсторонних соглашениях ноября 2020 и января 2021 года.

"Несмотря на нежелание официального Еревана и армянского сообщества признавать Азербайджанскую Республику в рамках общепризнанных границ со стороны мирового сообщества, а также развивать коммуникации в данном регионе, процесс будет продолжаться именно в этом направлении. Так как он основывается на международном праве и соглашениях между тремя столицами. В противном случае, невыполнение требований данных документов может нанести серьезный ущерб именно, и прежде всего, национальным интересам Республики Армении. И тогда может получиться для официального Еревана, как в русской пословице: "За что боролись (то есть против мира, развития коммуникаций и уважения международно-признанных границ), на то и напоролись (то есть риск потерять свою государственность)"", - подытожил Александр Перенджиев.

Абдул Керимханов