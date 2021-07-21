Состоялось республиканское совещание Оперативного штаба

Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.

Как сообщили Day.Az в Оперштабе, на заседании присутствовали члены Оперативного штаба, руководители органов исполнительной власти городов и районов, начальники отделов полиции, главврачи.

На повестке совещания два обсуждаемых вопроса - ход вакцинации по всей стране и контроль за соблюдением особого карантинного режима при проведении свадеб, помолвок и др. мероприятий в период особого карантинного режима.

Премьер-министр Али Асадов сообщил, что за период деятельности Оперативного штаба по распоряжению Президента Ильхама Алиева были мобилизованы все возможности для охраны здоровья населения и борьбы с заболеванием, в том числе обеспечено все материальное снабжение органов здравоохранения, а также приняты административные меры по усилению и смягчению особого карантинного режима в соответствии с динамикой заражения и выздоровления.

Несмотря на давление, оказываемое ограничениями в рамках особого карантинного режима на экономику, провозглашенный главой государства принцип - здоровье граждан - был использован в качестве основного принципа.

Опыт периода борьбы с пандемией показывает, что наиболее эффективным средством борьбы с заболеванием является вакцинация.

Согласно принятому в то время Президентом Ильхамом Алиевым решению, были достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 миллионов доз вакцины, были сделаны заказы и они доставляется партиями. Цель состоит в том, чтобы вакцинировать около 70% населения страны.

В результате принятых решений было достигнуто снижение уровня заражения, к началу лета статистика заражения снизилась до двузначных значений, увеличено число выздоровевших и резервных коек.

Учитывая благоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране и многочисленные обращения граждан, особенно молодежи, с 1 июля 2021 года разрешено проведение свадебных мероприятий в соответствии с принятыми правилами особого карантинного режима.

В результате контрольных мер, проводимых мониторинговыми группами, состоящими из представителей Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, на объектах, где проводятся свадебные мероприятия, а также на основе многочисленных обращений, поступивших в Оперативный штаб от представителей общественности, становится ясно, что, торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями, установленными в постановлении "Методические указания по профилактике коронавирусной (COVID-19) инфекции в учреждениях общественного питания" и "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Было отмечено, что на объектах города Баку, где проводятся торжества, в большинстве случаев правила соблюдаются. Однако, не учитывается ограничение на количество гостей, у присутствующих лиц отсутствуют паспорта COVID, время проведения церемоний проходит в нарушение установленных временных рамок, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не применяется требование о том, чтобы 80% сотрудников на объектах были привиты.

Аналогичные случаи наблюдаются и в других городах и районах республики.

Следствием подобных негативных явлений является то, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости по всей стране.

Было подчеркнуто, что продолжение подобного процесса может привести к нежелательным последствиям. Результаты мониторинга, многочисленные обращения граждан и рост заболеваемости требуют принятия серьезных и неотложных мер.

Премьер-министр еще раз довел до сведения членов Оперативного штаба, руководителей городов и районов, представителей контролирующих структур, что они несут персональную ответственность за применение мер, связанных со здоровьем населения.

В ходе обсуждений были озвучены предложения по соблюдению правил, требуемых во время проведения свадебных церемоний, и осуществлению более эффективного контроля.

Было отмечено, что нарушение административными вмешательствами самых радостных и памятных дней в жизни молодежи нежелательно, и Оперативный штаб не выступает за прекращение свадебных мероприятий подобными вмешательствами.

Оперативный штаб призывает граждан соблюдать правила особого карантинного режима во время свадебных мероприятий во избежание таких нежелательных вмешательств.

Оперативный штаб еще раз доводит до сведения владельцев объектов, где проходят торжества, что вся ответственность лежит на них, и в связи с нарушениями будут приняты решительные и жесткие меры.

На совещании также был обсужден вопрос усиления контроля и принятия жестких мер против негативных явлений, выявленных в процессе вакцинации.

Было отмечено, что для ускорения проведения вакцинации имеются как технические возможности, так и достаточные запасы вакцин.

Для повышения темпов вакцинации Минздраву и Агентству обязательного медицинского страхования были даны конкретные поручения, в том числе по увеличению количества мобильных бригад по вакцинации.

В заключение премьер-министр Али Асадов, обращаясь к гражданам, заявил, что вакцинация является наиболее эффективным средством для предотвращения заболевания: "Важно, чтобы наша солидарность, которую мы продемонстрировали с начала пандемии, продолжалась и на этапе вакцинации".