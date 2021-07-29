Азербайджанцы 30 лет готовились к освобождению своих территорий и добились цели

Мы очень тесно сотрудничаем с азербайджанскими коллегами и для нас очень важен опыт их войны.

Как передает Day.Az, об этом в эфире информационно-аналитического онлайн-канала "Знай 24" заявил украинский военный эксперт, офицер запаса Юрий Кочевенко.

"Они (азербайджанцы - ред.) 30 лет ждали освобождения своих территорий. И ни на секунду, никогда, они не забывали о том, что у них есть оккупированные территории.

По его словам, все силы азербайджанцев, их концентрация, внимание, усилия и желание были направлены на то, чтобы эти земли вернуть, освободить.

"И у них в конце концов это удалось. Они дождались определенного стечения международных обстоятельств. Они были готовы силами своей армии. Они подготовились политически, развивались, не теряя время", - подчеркивает офицер запаса.

Военный эксперт также коснулся дружеских отношений Президентов Азербайджана и Украины.

"У Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Зеленского были встречи, между ними хорошие отношения. Сейчас Азербайджан и Украина выходят на какой-то новый этап двусторонних отношений, это прекрасно", - отмечает Юрий Кочевенко.