Село Софулу Джебраильского района, полностью разрушенное армянами

Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Софулу Джебраильского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на военное ведомство, на опубликованных кадрах видно, что село полностью разрушено армянами.