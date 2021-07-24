https://news.day.az/politics/1364458.html Село Софулу Джебраильского района, полностью разрушенное армянами - ВИДЕО
Село Софулу Джебраильского района, полностью разрушенное армянами - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Софулу Джебраильского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на военное ведомство, на опубликованных кадрах видно, что село полностью разрушено армянами.
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