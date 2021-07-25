Моя цель - донести до всего мира правду об азербайджанском Карабахе

На протяжении 30 лет Карабах находился под армянской оккупацией, однако армяне твердили за рубежом обратное. Я хочу показать всему миру, что азербайджанцы были угнетены, миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В Ходжалы был совершен геноцид азербайджанцев. В Европе и Америке армяне представляют все так, будто это сотворили азербайджанцы. Все это несправедливо...Я провожу во Франции выставки, конференции, армяне же клевещут на меня, утверждая, что я лгу. Французы встали на мою защиту. Они говорят, что знают меня вот уже 40 лет. Говорят, что знакомы с моими работами в африканских странах, Афганистане, Ливане, Сирии, знают, что я доношу правду из различных уголков мира.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати.

По его словам, в какую бы точку мира ни закинула тебя судьба, нужно доносить правду.

"Я говорю, приезжайте, взгляните, убедитесь сами, что произошло в Карабахе. До поездок в Афганистан, Руанду или Ливан я выхожу на связь с крупными медиа-структурами. Они сотрудничают со мной. Вот уже 40 лет я строю свою работу таким образом. Однако во время поездки в Карабах крупные медиа-структуры не захотели со мной сотрудничать. Мне открыто заявили: "Отправитесь в Армению, мы вам все оплатим, купим билет". Армянскую позицию освещали 80 французских журналистов и фотографов. А в Азербайджан приехали лишь пара французских журналиста, да и то в их публикациях прослеживалась предвзятая позиция", - сообщил Реза Дегати.

Фотожурналист подчеркнул, что его целью было добраться до Карабаха и донести до всего мира правду без прикрас.

"Знаете, в рамках двух-трехгодичных проектов у меня всегда бывает работа. И на этот раз мне предстоит большая работа в Африке по линии ООН. Несмотря на финансовые убытки, я решил отказаться от всего этого и вести правую борьбу за Карабах. Сколько позволят возможности, я буду проводить выставки, конференции, распространяя карабахские истины по всему миру. До сих пор у меня было 460 выставок в крупнейших городах мира, я провел 500 конференций в известных университетах и компаниях. В июле состоялись мои выставки в четырех городах Франции. На конференциях после выставок я рассказывал о Карабахе, показывал фотографии, на которых запечатлен армянский вандализм. На конференцию во Франции явились и армяне. Когда-то они уже приходили на мою выставку, посвященную Ходжалинским событиям, и разорвали фотографии в клочья. На конференции я рассказал о представленных на выставке фотографиях, Карабахе и армянских провокациях, показал фотографии. На этот раз они не осмелились вымолвить ни слова, потому что видели, как поверили мне французы, и понимали, что сказанное ими обернется против их же самих. Французы стоя рукоплескали мне. Армяне тоже вынужденно поднялись с мест", - рассказал он.

Резе Дегати доводилось бывать там, где было важно вести съемки, но в то же время очень опасно.

"После съемок Ходжалы во время Первой Карабахской войны я месяц вел съемки в Физули и Джебраиле. Очень хотелось добраться до города Шуша. Но там мне сообщили, что дорога закрыта из-за бомбежки, учиненной армянами. Я поинтересовался, есть ли иная дорога? Солдат рассмеялся и указал в направлении Джидыр дюзю. Я сказал, что десять лет, перемахивая горные перевалы, фотографирую в Афганистане, и пустился по направлению, указанному солдатом. Снайперы с горы стреляли трижды. Одна пуля снесла шляпу с моей головы, другая оцарапала ухо, а третья прошла между ступней", - вспоминает фотожурналист.

В заключение он сообщил о планах, связанных с Азербайджаном.

"Я хочу обучить фотографии детей шехидов. Возможно, когда-нибудь я возьму их с собой в Карабах, чтобы у них было наглядное представление о боевом пути их отцов", - сказал Реза Дегати.