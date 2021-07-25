Загрязнение Арменией реки Охчучай превратилось в глобальную проблему

Корреспондент немецкого новостного портала TRT Deutsch Рана Ташкопаран подготовила репортаж об экологическом терроре в Карабахе, осуществляемым армянами.

Как сообщает Day.Az, особое место в репортаже отведено реке Охчучай, берущая начало в Армении и протекающая через территорию Азербайджана. Репортер рассказывает зрителям о том, как деятельность немецкой компании Cronimet Holding привела к тому, что Охчучай была загрязнена промышленными отходами.

Также отмечается, что компания Cronimet Holding активно вовлечена в горнодобывающую промышленность Армении. В реке было найдено недопустимое количество тяжелых металлов (хром, цинк, марганец, молибден, медь), гибнет вся рыба и другая живность.

Журналист сообщает, что Cronimet Holding расположена в немецком городе Карлсруэ и является основным акционером Зангезурского медно-молибденового комбината (60% акций принадлежит именно немецой компании).

Рана Ташкопаран подчеркивает, что загрязнение Арменией реки Охчучай отходами горнодобывающей промышленности постепенно превращается из региональной проблемы в глобальную. Страны региона глубоко озабочены проблемой, учитывая прямое влияние загрязнения реки Охчучай на качество реки Араз, второй по величине на Южном Кавказе, заключает корреспондент TRT Deutsch.