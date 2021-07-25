ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе

25 июля примерно в 15:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных вблизи села Юхары Шорча Басаркечарского района, обстреляли из снайперских винтовок и автоматов позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Ответным огнем противник был подавлен.