Армении не позволят ставить под угрозу мир в регионе

В правящей партии Турции призвали Армению не идти на поводу у кругов, поощряющих страну на провокации в регионе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Заместитель председателя, официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил, что агрессивная политика Еревана ни принесет никакой пользы этой стране. "Армения не должна заниматься самообманом и поддаваться на риторику кругов, поощряющих ее к провокациям, подобным той, что имела место в направлении Келбяджарского района Азербайджана", - написал Челик в Twitter.

Зампред ПСР решительно осудил действия ВС Армении, повлекшие накануне гибель азербайджанского военнослужащего на границе двух стран.

"Агрессивная политика Еревана - угроза миру в регионе. Ответственность за последствия несут также силы, которые побуждают Ереван к подобным действиям. Эти силы однозначно не поддержат Армению, когда будет дан должный ответ. Положение Армении лишь ухудшится", - написал политик.

Челик напомнил об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию механизма диалога и сотрудничества стран региона. "В случае, если Армения откажется от агрессивных действий, то сможет стать частью данного механизма. Ереван должен не терять этот исторический шанс и всесторонне оценить призывы лидеров Турции и Азербайджана. В противном случае, эту страну ждут новые проблемы. Армения не может ставить под угрозу региональный мир. Этого не будет допущено", - написал Челик.