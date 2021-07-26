В Баку продолжается суд над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова было объявлено о начале судебного следствия.

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228, 276, 279 и 318 УК Азербайджана.