https://news.day.az/politics/1364734.html В Баку продолжается суд над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана
В Баку продолжается суд над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании под председательством судьи Али Мамедова было объявлено о начале судебного следствия.
Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228, 276, 279 и 318 УК Азербайджана.
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