Между правящими партиями Турции и Азербайджана налажены очень хорошие отношения

Между правящими партиями Турции и Азербайджана - Партией справедливости и развития и партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) существуют очень хорошие отношения.

Об этом сказал первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш в Баку, сообщает Day.Az.

По его словам, правящие партии будут стараться развивать связи между двумя странами.

"Будут продолжены встречи, реализация совместных проектов. Сближение двух правящих партий способствует дальнейшему укреплению межгосударственных отношений. Мы будем продвигать сотрудничество в экономической, политической, социальной, историко-культурной сферах", - сказал Куртулмуш.