https://news.day.az/politics/1364763.html Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии
26 июля в Баку состоялась встреча в формате один на один главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его сербского коллеги Николы Селаковича, сообщает Day.Az.
На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.
Отметим, что делегация во главе с министром иностранных дел Сербии накануне прибыла с визитом в Азербайджан.
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