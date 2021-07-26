https://news.day.az/politics/1364781.html Главы МИД Азербайджана и Сербии проводят в Баку пресс-конференцию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Главы МИД Азербайджана и Сербии проводят в Баку пресс-конференцию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
В Баку 26 июля проходит пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его сербского коллеги Николы Селаковича, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
До пресс-конференции состоялась их встреча в формате один на один.
Отметим, что делегация во главе с министром иностранных дел Сербии накануне прибыла с визитом в Азербайджан.
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