Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе

Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу создания устойчивого мира в регионе.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Николой Селаковичем в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.