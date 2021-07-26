https://news.day.az/politics/1364793.html Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе - Джейхун Байрамов
Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе - Джейхун Байрамов
Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу создания устойчивого мира в регионе.
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Николой Селаковичем в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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