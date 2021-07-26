Сербия уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он назвал чрезвычайно продуктивными переговоры с главой МИД Азербайджана.

По его словам, Сербия сегодня предложила проводить подобные обсуждения каждый год.

"Мы обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в сфере экономики. Этот вопрос будет также рассматриваться на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Селакович.

Министр также отметил хорошее развитие сотрудничества Азербайджана и Сербии в сфере экономики.

По его словам, множество азербайджанских компаний работают в Сербии, в частности, в сфере промышленности.