Сербия уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном - заявление министра
Сербия уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
Он назвал чрезвычайно продуктивными переговоры с главой МИД Азербайджана.
По его словам, Сербия сегодня предложила проводить подобные обсуждения каждый год.
"Мы обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в сфере экономики. Этот вопрос будет также рассматриваться на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Селакович.
Министр также отметил хорошее развитие сотрудничества Азербайджана и Сербии в сфере экономики.
По его словам, множество азербайджанских компаний работают в Сербии, в частности, в сфере промышленности.
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