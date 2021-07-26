Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп вместе с председателем Национального Собрания Пакистана Асадом Кайсером и парламентской делегацией прибыли в Баку из Стамбула.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, целью визита является участие во встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая пройдет в Баку в трехстороннем формате.

На встрече председателей парламентов 27 июля также состоится церемония подписания Бакинской декларации.