https://news.day.az/politics/1364926.html Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан
Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан
Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп вместе с председателем Национального Собрания Пакистана Асадом Кайсером и парламентской делегацией прибыли в Баку из Стамбула.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, целью визита является участие во встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая пройдет в Баку в трехстороннем формате.
На встрече председателей парламентов 27 июля также состоится церемония подписания Бакинской декларации.
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