Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении

Распространяемая армянской стороной информация о обстрелах и ведении боевых действий на Лачинском, Ходжавендском и Нахчыванском направлениях не имеет никаких оснований.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что армянский военнослужащий получил ранения в результате конфликта между военнослужащими и перестрелки.