https://news.day.az/politics/1364934.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении - Заявление
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении - Заявление
Распространяемая армянской стороной информация о обстрелах и ведении боевых действий на Лачинском, Ходжавендском и Нахчыванском направлениях не имеет никаких оснований.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что армянский военнослужащий получил ранения в результате конфликта между военнослужащими и перестрелки.
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