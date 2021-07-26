В Баку состоится трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана

В Милли Меджлисе (парламент) 27 июля впервые пройдет трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, после которой ожидается подписание Бакинской декларации.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, с указанной выше целью 26-го числа в нашу страну прибыли делегации, возглавляемые председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером. В Международном аэропорту Гейдар Алиев турецкого и пакистанского спикеров встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, послы Турции и Пакистана в нашей стране Джахит Багчы и Билал Хайи, а также другие официальные лица.

В рамках визитах ожидается посещение председателями парламентов Пакистана и Турции освобожденных от армянской оккупации территорий.