Спикер Милли Меджлиса встретилась с делегацией правящей партии Турции

Cпикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 26 июля встретилась с делегацией во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Нуманом Куртулмушем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер сказала, что Азербайджан и Турция являются братскими странами, а народы всегда поддерживали друг друга в самые трудные моменты. Она подчеркнула, что, как отметил великий лидер Гейдар Алиев, отношения дружбы, братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией основаны на философии "одна нация, два государства".

Сахиба Гафарова добавила, что отношения двух стран, построенные на основе исторической дружбы и стратегического партнерства, сегодня развиваются по восходящей линии. Существующие отношения на высоком уровне служат дальнейшему расширению и развитию отношений страны. Поддержка Президентом Азербайджана братской страны на различных международных мероприятиях, моральная и политическая поддержка Азербайджана турецким государством и его Президентом в период 44-дневной Отечественной войны - яркое тому свидетельство. Коснувшись связей между правящими партиями двух стран - партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Партии справедливости и развития, спикер подчеркнула, что они вносят значительный вклад в развитие отношений между двумя странами. Подчеркнув, что отношения между законодательными органами Азербайджана и Турции так же постоянно развиваются, Сахиба Гафарова предоставила гостям подробную информацию о реформах, проведенных в парламенте.

Поблагодарив за теплый прием, первый заместитель председателя партии Нуман Куртулмуш выразил удовлетворение визитами в Азербайджан и проведенными здесь встречами. Он поздравил Азербайджан с исторической победой в 44-дневной войне. Было отмечено, что международные организации, которые 30 лет закрывали глаза на армянскую оккупацию, не предприняли конкретных шагов для решения проблемы. Азербайджан собственными силами освободил свои земли от армянской оккупации. Эта победа порадовала не только азербайджанцев, но и их турецких друзей.

Нуман Куртулмуш рассказал о связях ПСР с ПЕА и совместных проектах сторон.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.