Госдеп США призывает своих граждан не ездить в Армению

Госдепартамент США призывает своих граждан пересмотреть возможность поездки в Армению из-за COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.



В размещенном на сайте ведомства сообщении отмечается, что некоторые области Армении имеют повышенный риск заболеваемости коронавирусом. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) повысили риск опасности заболевания коронавирусом в Армении до третьего уровня.



В сообщении Госдепа также содержится призыв отказаться от посещения Карабахского региона Азербайджана.



"Периодическая стрельба и случайное использование артиллерийских систем, включая мины и минометы, ежегодно приводят к гибели и ранениям. Избегайте дорог возле линии соприкосновения и международной границы между Арменией и Азербайджаном. Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Карабахе, поскольку им запрещено ездить туда", - отмечается в сообщении Госдепартамента США.