Турция и Азербайджан налаживают взаимодействие как «одна нация - два государства»

Находящийся с визитом в Азербайджане первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш дал эксклюзивное интервью Trend, передает Day.Az.

Он рассказал о развитии отношений между двумя братскими странами, важности Шушинской декларации, ее роли в дальнейшем развитии связей, а также о провокациях, совершенных Арменией на границе.

По его словам, визит турецкой делегации в Азербайджан был очень плодотворным, и в его рамках состоялись продуктивные встречи.

Между Турцией и Азербайджаном существуют хорошие отношения, основанные на братстве, отметил он.

"Братские отношения между Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым также влияют на политику двух стран, и, как сказал Гейдар Алиев, мы строим свою деятельность как "одна нация - два государства", - подчеркнул Куртулмуш.

Представляем вниманию читателей данное интервью.