Победу Азербайджана в 44-дневной войне встретили в Пакистане с большой радостью

Победу азербайджанского народа в 44-дневной войне встретили в Пакистане с большой радостью.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар, выступая на трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в азербайджанском парламенте.

Он отметил, что эта победа стала возможной благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, единству азербайджанского народа.

"Да упокоит Аллах души шехидов, отдавших жизнь за Родину, желаю скорейшего исцеления раненым", - сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана.