https://news.day.az/politics/1365194.html Мы должны расширять сотрудничество в сферах культуры, экономики, образования - спикер парламента Пакистана
Мы должны расширять сотрудничество в сферах культуры, экономики, образования - спикер парламента Пакистана
Мы должны расширять наше сотрудничество в культурной, экономической, образовательной и других областях.
Об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар на трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в азербайджанском парламенте, передает Day.Az.
По его словам, установление трехстороннего формата сотрудничества между парламентами Азербайджана, Пакистана и Турции внесет важный вклад в развитие отношений между этими братскими странами: "Как уже отмечалось, в рамках этой платформы будут проводиться регулярные встречи для обсуждения ключевых вопросов".
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