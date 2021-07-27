Бакинская декларация внесет вклад в обеспечение безопасности в регионе - Мустафа Шентоп
Бакинская декларация внесет вклад в обеспечение безопасности в регионе.
Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на трехсторонней встрече в Милли Меджлисе (парламент) спикеров законодательных органов Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает Day.Az.
"Рад, что встреча сегодня проходит в Баку. Считаю, что проведение встреч в таком формате будет способствовать дальнейшему развитию отношений между тремя братскими странами", - сказал Шентоп.
По его словам, Бакинская декларация, которая будет подписана по итогам встречи, внесет свой вклад в обеспечение безопасности в регионе.
Этот документ сыграет важную роль с точки зрения институционализации трехсторонних отношений, сказал Шентоп.
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