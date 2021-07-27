Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и армии Азербайджана мы сегодня находимся в Шуше. Я - в Шуше! Это священная земля, и я безгранично рад.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend член Совета азербайджанцев Польши Ниджат Гасанли, передает Day.Az.

Он сообщил, что среди погибших в ходе боев за освобождение города Шуша были и его друзья.

"Да упокоит Аллах их души! Я признателен их родителям за то, что они вырастили таких сыновей. Благодаря им мы сегодня находимся на этой земле. Также выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что благодаря его дальновидной политике мы находимся на этих землях, по которым тосковали 30 лет!", - сказал Гасанли.

Ранее сообщалось, что десятки наших соотечественников, проживающих за рубежом, провели свой летний отдых в Азербайджане. Учитывая, что представители диаспоры находятся на родине, Государственный комитет по работе с диаспорой организовал их поездку в Шушу.

Представители диаспоры посетят главную площадь Базарбашы города Шуша - культурной столицы Азербайджана, Джыдыр дюзю, площадь, на которой установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники, место, где была подписана Шушинская декларация, дом Хуршудбану Натаван, родник "Хан гызы", Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага.

Также запланирована встреча представителей диаспоры с военнослужащими доблестной азербайджанской армии, подарившей Азербайджану радость победы под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Trend TV предлагает вниманию читателей видеокадры поездки представителей азербайджанской диаспоры в Шушу: